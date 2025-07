Le fanno dondolare le mammine nei cruciverba: la soluzione è Culle

CULLE

Curiosità e Significato di Culle

Perché la soluzione è Culle? Culle sono strumenti usati per far dondolare i neonati, offrendo loro comfort e sicurezza. Sono generalmente piccole sedie o lettini con un movimento oscillante, ideali per calmare e coccolare i piccoli. Quindi, quando si dice le fanno dondolare le mammine, si fa riferimento proprio alle culle, che aiutano a tranquillizzare i bebè con il loro dolce movimento.

Come si scrive la soluzione Culle

C Como

U Udine

L Livorno

L Livorno

E Empoli

