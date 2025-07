L insieme degli sport con corsa, salti, lanci.. nei cruciverba: la soluzione è Atletica

ATLETICA

Curiosità e Significato di Atletica

La soluzione Atletica di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Atletica per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Atletica? L'atletica è l'insieme degli sport che coinvolgono la corsa, i salti e i lanci. È uno sport antico, praticato in tutto il mondo, che mette alla prova velocità, forza e agilità degli atleti. Dalle gare di sprint alle discipline di salto in lungo o lancio del peso, rappresenta una delle attività più complete e affascinanti dello sport. È il cuore delle competizioni olimpiche e un modo per mantenersi in forma divertendosi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sport che unisce corsa e salti: leggeraUno sport da grandi salti in sellaLo sport con prove di nuoto ciclismo e corsaLo sport che consiste in salti nel vuoto appesi a un elasticoComprende marcia corse piane e a ostacoli salti e lanci

Come si scrive la soluzione Atletica

A Ancona

T Torino

L Livorno

E Empoli

T Torino

I Imola

C Como

A Ancona

