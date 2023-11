La definizione e la soluzione di: Lo sport con prove di nuoto ciclismo e corsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 9 lettere : TRIATHLON

Significato/Curiosita : Lo sport con prove di nuoto ciclismo e corsa

Successione e senza soluzione di continuità; esse sono comuni a tutti gli atleti ed hanno un ordine fisso: nuoto, ciclismo e corsa. il tempo totale di gara viene... Il triathlon è uno sport multidisciplinare individuale, che prevede anche competizioni a squadre (staffetta). Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

