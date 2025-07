Lo sport che consiste in salti nel vuoto appesi a un elastico nei cruciverba: la soluzione è Bungee Jumping

BUNGEE JUMPING

Curiosità e Significato di Bungee Jumping

La parola Bungee Jumping è una soluzione di 13 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Bungee Jumping.

Perché la soluzione è Bungee Jumping? Il bungee jumping è un emozionante sport estremo che consiste nel lanciarsi dal bordo di un'altezza elevata, legati a un elastico elastico e resistente. È un'esperienza adrenalinica che permette di vivere il brivido del vuoto in tutta sicurezza, lasciandosi andare nel salto e godendo di un'impareggiabile sensazione di libertà e sfida personale. Un'avventura da provare almeno una volta nella vita.

Come si scrive la soluzione Bungee Jumping

Hai trovato la definizione "Lo sport che consiste in salti nel vuoto appesi a un elastico" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

U Udine

N Napoli

G Genova

E Empoli

E Empoli

J Jolly

U Udine

M Milano

P Padova

I Imola

N Napoli

G Genova

