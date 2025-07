Insieme di indirizzi di persone a cui inviare periodicamente pubblicazioni nei cruciverba: la soluzione è Fascettario

FASCETTARIO

Curiosità e Significato di Fascettario

Vuoi sapere di più su Fascettario? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 11 lettere nella pagina dedicata: Fascettario.

Perché la soluzione è Fascettario? Il fascettario è un elenco organizzato di indirizzi di persone a cui si inviano regolarmente pubblicazioni, come newsletter o riviste. È uno strumento utile per gestire le proprie liste di distribuzione, assicurando che ogni destinatario riceva i materiali in modo puntuale e ordinato. In pratica, permette di tenere sotto controllo tutte le comunicazioni periodiche.

Come si scrive la soluzione Fascettario

Hai davanti la definizione "Insieme di indirizzi di persone a cui inviare periodicamente pubblicazioni" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

A Ancona

S Savona

C Como

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D O I I T R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EDITORI" EDITORI

