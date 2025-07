Ingranaggio circolare nei cruciverba: la soluzione è Rotella

ROTELLA

Curiosità e Significato di Rotella

Hai risolto il cruciverba con Rotella? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Rotella.

Perché la soluzione è Rotella? Rotella è un ingranaggio circolare che trasmette movimento e forza tra componenti meccanici. Spesso utilizzata in orologi, motori o macchinari, questa parte permette di trasmettere energia in modo preciso e efficiente. Il suo nome richiama la forma rotonda e la funzione di rotazione continua, essenziale per il funzionamento di molti dispositivi quotidiani. È un elemento fondamentale della meccanica, invisibile ma indispensabile.

Come si scrive la soluzione Rotella

R Roma

O Otranto

T Torino

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L I V E O R Mostra soluzione



