La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Copre un ingranaggio' è 'Carter'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARTER

Curiosità e Significato di Carter

Hai risolto il cruciverba con Carter? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Carter.

Perché la soluzione è Carter? Carter è il termine che indica il rivestimento o copertura di un ingranaggio, progettato per proteggerlo da polvere, sporco e danni esterni. In meccanica, svolge anche una funzione di contenimento e supporto, contribuendo alla longevità e al corretto funzionamento del sistema. Conoscere il ruolo del carter è fondamentale per comprendere il mantenimento e la cura delle parti meccaniche.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Copre l ingranaggioNon copre tutto il piedeIl velo che copre la pissideCopre l occhioLa struttura floscia che di solito copre il circo

Come si scrive la soluzione Carter

La definizione "Copre un ingranaggio" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

R Roma

T Torino

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I I R G T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TIGRI" TIGRI

