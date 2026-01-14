Il finestrino circolare delle navi

SOLUZIONE: OBLÒ

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il finestrino circolare delle navi" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il finestrino circolare delle navi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Oblò? L'oblò è una finestra rotonda posta sulle navi, che permette di ammirare l'esterno e di far entrare luce e aria. È un elemento distintivo che si integra nell'architettura delle imbarcazioni, contribuendo al comfort e all'estetica. Grazie a questa apertura, i marinai e i passeggeri possono godere di una vista panoramica sul mare. La sua forma circolare lo rende unico e riconoscibile tra le strutture navali.

La definizione "Il finestrino circolare delle navi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il finestrino circolare delle navi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Oblò:

O Otranto B Bologna L Livorno Ò -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il finestrino circolare delle navi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

