Tipica costruzione circolare pugliese di pietra nei cruciverba: la soluzione è Trullo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tipica costruzione circolare pugliese di pietra' è 'Trullo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRULLO

Curiosità e Significato di Trullo

Come si scrive la soluzione Trullo

T Torino

R Roma

U Udine

L Livorno

L Livorno

O Otranto

