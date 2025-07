Il tonto non ne ha nei cruciverba: la soluzione è Acume

ACUME

Perché la soluzione è Acume? Acume indica una grande capacità di capire le cose in modo rapido e preciso, dimostrando intelligenza e sensibilità nel giudicare situazioni complesse. È la qualità che permette di cogliere dettagli nascosti e di trovare soluzioni ingegnose. Chi possiede acume sa andare oltre l'apparenza, distinguendosi per la propria lucidità mentale e intuizione. In sintesi, è il dono di vedere oltre il superficiale.

A Ancona

C Como

U Udine

M Milano

E Empoli

