GOBBI

Curiosità e Significato di Gobbi

Approfondisci la parola di 5 lettere Gobbi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Gobbi? Gobbi indica persone o cose con la schiena curvata o inclinata in avanti, come nel caso di alcuni individui o animali. È un termine comune per descrivere una postura sbilanciata, spesso dovuta a problemi di salute o abitudini quotidiane. Quindi, se qualcuno ha le spalle curve, si può dire che è un gobbo, evidenziando una caratteristica fisica distintiva.

G Genova

O Otranto

B Bologna

B Bologna

I Imola

