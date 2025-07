Dipinse Si fondano le città nei cruciverba: la soluzione è Afro Basaldella

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Dipinse Si fondano le città' è 'Afro Basaldella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AFRO BASALDELLA

Curiosità e Significato di Afro Basaldella

La parola Afro Basaldella è una soluzione di 14 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Afro Basaldella.

Perché la soluzione è Afro Basaldella? Afro Basaldella è un famoso artista italiano del Novecento, noto per le sue opere d'arte astratta e il suo stile innovativo. Il suo nome rappresenta la creatività e l'espressione artistica, simboli di un patrimonio culturale ricco e originale. La sua figura è legata alla capacità di trasformare le emozioni in arte, lasciando un'impronta indelebile nel panorama italiano e internazionale.

Come si scrive la soluzione Afro Basaldella

Hai davanti la definizione "Dipinse Si fondano le città" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

