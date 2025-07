Come dire assorbite nei cruciverba: la soluzione è Assimilate

ASSIMILATE

Curiosità e Significato di Assimilate

Perché la soluzione è Assimilate? Assorbite deriva da assimilare e indica il processo di assorbimento o integrazione di qualcosa, come conoscenze, emozioni o sostanze. Quando si dice che qualcosa è assorbito, si intende che è stato completamente integrato o fatto proprio. È un termine usato spesso in ambito educativo, psicologico o biologico, e rappresenta la capacità di interiorizzare e rendere proprie le informazioni o esperienze.

Come si scrive la soluzione Assimilate

A Ancona

S Savona

S Savona

I Imola

M Milano

I Imola

L Livorno

A Ancona

T Torino

E Empoli

