ARALDO

Perché la soluzione è Araldo? Annunciatore medievale si riferisce a un personaggio chiamato Araldo, che nei tempi antichi annunciava pubblicamente notizie o eventi importanti nelle piazze o corti. La parola Araldo deriva dal latino Heraldus e rappresenta il messaggero ufficiale, simbolo di comunicazione e autorità. La figura di Araldo ha lasciato un segno duraturo nella storia della comunicazione pubblica.

Come si scrive la soluzione Araldo

A Ancona

R Roma

A Ancona

L Livorno

D Domodossola

O Otranto

