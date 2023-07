Un giullare medievale con doti d artista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un giullare medievale con doti d artista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il menestrello, o giullare medievale, era un artista ambulante che intratteneva il pubblico con le sue doti artistiche durante l'era medievale. Questi artisti versatili erano esperti in una vasta gamma di discipline artistiche, come la musica, la danza, la recitazione, la poesia e l'acrobazia. Indossavano costumi vivaci e spesso facevano uso di strumenti musicali come la lira o il flauto. I menestrelli si esibivano nelle piazze delle città, nelle corti dei nobili e anche durante i mercati e le fiere. Oltre a intrattenere, i menestrelli erano anche considerati narratori di storie e portatori di notizie. La loro abilità nell'arte del divertimento e dell'intrattenimento li rendeva figure amate e apprezzate nella società medievale.

