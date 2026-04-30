Operazione matematica che prevede una serie di addizioni

Home / Soluzioni Cruciverba / Operazione matematica che prevede una serie di addizioni

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Operazione matematica che prevede una serie di addizioni' è 'Sommatoria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SOMMATORIA

Perché la soluzione è Sommatoria? La sommatoria è un'operazione matematica che coinvolge una serie di addizioni ripetute, solitamente indicate con simboli specifici che facilitano il calcolo di somme di termini in sequenza. Questa operazione permette di rappresentare in modo compatto e ordinato la somma di più elementi, semplificando i calcoli e l'analisi di serie numeriche. La capacità di riassumere un insieme di addizioni in una sola notazione rende la sommatoria uno strumento fondamentale in molte branche della matematica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Operazione matematica che prevede una serie di addizioni". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Operazione matematica che prevede una serie di addizioni nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Sommatoria

Questa pagina è dedicata alla definizione "Operazione matematica che prevede una serie di addizioni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Operazione matematica che prevede una serie di addizioni" conferma che la soluzione 'Sommatoria' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Sommatoria

S Savona O Otranto M Milano M Milano A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Operazione matematica che prevede una serie di addizioni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sommatoria' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il risultato di un operazione matematicaVi si elevano i numeri in un operazione matematicaL esito di un operazione matematicaIn matematica definisce una serie i cui valori si basano su quelli precedentiOperazione matematica con una base e un esponente