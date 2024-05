La Soluzione ♚ La Leone della serie 1993 La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MIRIAM . Ecco la soluzione verificata per la definizione La Leone della serie 1993. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su La leone della serie 1993: Miriam leone (catania, 14 aprile 1985) è un'attrice, conduttrice televisiva ed ex modella italiana, eletta miss italia 2008. divenuta popolare con la vittoria... Miriam Leone (Catania, 14 aprile 1985) è un'attrice, conduttrice televisiva ed ex modella italiana, eletta Miss Italia 2008. Divenuta popolare con la vittoria del noto concorso di bellezza, si è rapidamente affermata come conduttrice televisiva, intraprendendo poi la carriera di attrice. Per il suo lavoro in campo interpretativo ha ottenuto due Nastri d'argento, un Ciak d'Oro e una candidatura al David di Donatello per la migliore attrice protagonista.

