Piccola somma extra per chi svolge un servizio nei cruciverba: la soluzione è Mancia

Home / Soluzioni Cruciverba / Piccola somma extra per chi svolge un servizio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Piccola somma extra per chi svolge un servizio' è 'Mancia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANCIA

Curiosità e Significato di Mancia

Non fermarti alla soluzione! Conosci Mancia più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Mancia.

Perché la soluzione è Mancia? La parola mancia indica una piccola somma di denaro che si dà volontariamente a chi svolge un servizio, come un cameriere o un barista, come segno di apprezzamento. È un gesto di cortesia e gratitudine che va oltre il pagamento previsto, dimostrando riconoscenza per un servizio ricevuto. In molte culture, lasciare la mancia è un segno di buona educazione e soddisfazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Svolge il servizio sanitario sul territorio siglaFare un taglio sulla sommaQuartiere di Roma dove si svolge Le fate ignorantiA ping-pong annulla il servizioImporto somma

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Mancia

Hai davanti la definizione "Piccola somma extra per chi svolge un servizio" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

A Ancona

N Napoli

C Como

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A T R I N I E L O C N R P E O T R M T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CONTRATTO PRELIMINARE" CONTRATTO PRELIMINARE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.