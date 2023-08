Svolge il servizio sanitario sul territorio sigla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Svolge il servizio sanitario sul territorio sigla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ASL

Significato/Curiosita : Svolge il servizio sanitario sul territorio sigla

Del 1967", riconoscendo così come suo territorio solo i territori palestinesi occupati, e non anche il territorio di israele. la domanda di adesione dell'onu... Pubblico del servizio sanitario regionale in italia asl – codice iso 639-3 della lingua asilulu asl – targa automobilistica di aschersleben-stassfurt (germania)... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

