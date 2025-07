Permettono d agire per un altra persona nei cruciverba: la soluzione è Deleghe

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Permettono d agire per un altra persona' è 'Deleghe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DELEGHE

Curiosità e Significato di Deleghe

La parola Deleghe è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Deleghe.

Perché la soluzione è Deleghe? Delegare significa affidare a qualcun altro il compito di agire o prendere decisioni per conto proprio. È un modo per condividere responsabilità, permettendo a una persona di agire in rappresentanza di un’altra. Questo processo semplifica le attività e favorisce la collaborazione, rendendo più efficiente il raggiungimento di obiettivi comuni. In sostanza, si tratta di passare il testimone per facilitare il lavoro di squadra.

Come si scrive la soluzione Deleghe

Hai davanti la definizione "Permettono d agire per un altra persona" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

E Empoli

G Genova

H Hotel

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T O U R R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARTURO" ARTURO

