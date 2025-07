Parallelo... nel tempo nei cruciverba: la soluzione è Concomitante

Home / Soluzioni Cruciverba / Parallelo... nel tempo

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Parallelo... nel tempo' è 'Concomitante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONCOMITANTE

Curiosità e Significato di Concomitante

Hai risolto il cruciverba con Concomitante? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 12 lettere più frequenti: Concomitante.

Perché la soluzione è Concomitante? Concomitante indica qualcosa che avviene nello stesso momento o in parallelo con qualcos'altro. È usato per descrivere eventi, fenomeni o azioni che si svolgono simultaneamente, senza che uno preceda o segua l’altro. Questa parola sottolinea una stretta correlazione temporale tra due o più cose, evidenziando come possano coesistere e influenzarsi a vicenda nello stesso periodo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Gara ciclistica in salita contro il tempoA tempo indeterminato ma in latinoLa bacchetta di vimini un tempo usata dai pastoriFiacco periodo di tempoTrascorsi da tempo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Concomitante

Hai trovato la definizione "Parallelo... nel tempo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

N Napoli

C Como

O Otranto

M Milano

I Imola

T Torino

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O E G L P R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PERGOLA" PERGOLA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.