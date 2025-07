Mettere il cibo nel freezer nei cruciverba: la soluzione è Congelare

Home / Soluzioni Cruciverba / Mettere il cibo nel freezer

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Mettere il cibo nel freezer' è 'Congelare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONGELARE

Curiosità e Significato di Congelare

Hai risolto il cruciverba con Congelare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Congelare.

Perché la soluzione è Congelare? Congelare significa conservare il cibo a temperature molto basse, di solito sotto i -18°C, per mantenerlo fresco e prevenire la crescita di batteri. È un metodo pratico per prolungare la durata degli alimenti e preservarne sapore e qualità nel tempo. Quindi, mettere il cibo nel freezer è un modo efficace per conservarlo più a lungo e averlo sempre a portata di mano quando serve.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il cibo nel freezerLa quantità di cibo che regge il cameriereUn galletto da mettere in pentolaDànno consigli nel mettere su casaMettere ansia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Congelare

Se "Mettere il cibo nel freezer" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

O Otranto

N Napoli

G Genova

E Empoli

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N E O A R C B I F A L L O O T A M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FOOTBALL AMERICANO" FOOTBALL AMERICANO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.