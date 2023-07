Il cibo nel freezer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cibo nel freezer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONGELATO

Significato/Curiosita : Il cibo nel freezer

Infine il nome di freezer significa "congelatore" in inglese e tutti i suoi sottoposti hanno nomi ispirati ad alimenti normalmente posti nel frigorifero:... Riferimento 1, 2. nell'ambito delle relazioni internazionali, un conflitto congelato è una situazione in cui lo scontro armato è cessato ma non è stato seguito... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 luglio 2023

