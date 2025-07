Mandare in solluchero incantare nei cruciverba: la soluzione è Estasiare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Mandare in solluchero incantare' è 'Estasiare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESTASIARE

Curiosità e Significato di Estasiare

La parola Estasiare è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Estasiare.

Perché la soluzione è Estasiare? Estasiare significa alleviare, lenire o placare un dolore o una sofferenza. È un termine che indica il gesto di calmare o consolare qualcuno, rendendo più lieve un disagio fisico o emotivo. In parole semplici, è l’atto di portare sollievo e tranquillità, aiutando a superare momenti difficili e a ritrovare il benessere. La parola suggerisce quindi un gesto di cura e conforto.

Come si scrive la soluzione Estasiare

Hai davanti la definizione "Mandare in solluchero incantare" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

S Savona

T Torino

A Ancona

S Savona

I Imola

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E R O A T C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TEORICA" TEORICA

