Si indossa in certi lavori nei cruciverba: la soluzione è Camice

Home / Soluzioni Cruciverba / Si indossa in certi lavori

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si indossa in certi lavori' è 'Camice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAMICE

Curiosità e Significato di Camice

Approfondisci la parola di 6 lettere Camice: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Camice? Il termine camice indica un indumento indossato in alcuni lavori, come medici, laboratori o officine, per proteggere abiti e garantire igiene. È un capo pratico e funzionale, pensato per offrire comfort e sicurezza durante le attività professionali. Se ti chiedi quale sia il vestito tipico di chi svolge certe mansioni, il camice è sicuramente tra le prime soluzioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo si indossa per cucinare o per lavori manualiSi indossa sul pigiamaA esso ricorrono le aziende che appaltano certi lavoriSi dice di lavori provvisoriSi dice di certi spacchi vertiginosi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Camice

La definizione "Si indossa in certi lavori" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

M Milano

I Imola

C Como

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T R L O A T A O B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BARATTOLO" BARATTOLO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.