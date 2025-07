I Normanni vi sconfissero i Sassoni nel 1066 nei cruciverba: la soluzione è Hastings

I Normanni vi sconfissero i Sassoni nel 1066

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I Normanni vi sconfissero i Sassoni nel 1066' è 'Hastings'.

HASTINGS

Curiosità e Significato di Hastings

Vuoi sapere di più su Hastings? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Hastings.

Perché la soluzione è Hastings? HASTINGS si riferisce alla celebre battaglia del 1066, quando i Normanni sotto Guglielmo il Conquistatore sconfissero gli Anglo-Sassoni. Questo evento segnò la conquista dell'Inghilterra, cambiando per sempre la storia e la cultura del paese. La battaglia si svolse vicino alla città di Hastings, diventando simbolo di un passaggio epocale nella storia britannica.

Come si scrive la soluzione Hastings

Stai cercando la risposta alla definizione "I Normanni vi sconfissero i Sassoni nel 1066"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

H Hotel

A Ancona

S Savona

T Torino

I Imola

N Napoli

G Genova

S Savona

