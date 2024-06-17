Gli Angioini vi sconfissero gli Aragonesi 1460

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gli Angioini vi sconfissero gli Aragonesi 1460' è 'Sarno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SARNO

Perché la soluzione è Sarno? Il nome Sarno si collega alla storia della regione campana, dove gli Angioini sconfissero gli Aragonesi nel 1460. Questa vittoria segnò un momento importante nel controllo territoriale e politico del territorio, influenzando le dinamiche tra le diverse fazioni dell’epoca. La città di Sarno, situata nella provincia di Salerno, conserva ancora tracce di quell’evento storico che ne ha segnato il passato. La memoria di quella battaglia resta parte integrante della sua identità storica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli Angioini vi sconfissero gli Aragonesi 1460". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Gli Angioini vi sconfissero gli Aragonesi 1460 nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Sarno

La soluzione associata alla definizione "Gli Angioini vi sconfissero gli Aragonesi 1460" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli Angioini vi sconfissero gli Aragonesi 1460" conferma che la soluzione 'Sarno' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Sarno

S Savona A Ancona R Roma N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli Angioini vi sconfissero gli Aragonesi 1460" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sarno' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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