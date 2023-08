I vichinghi e i normanni in certe fonti storiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I vichinghi e i normanni in certe fonti storiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VARIAGHI

Significato/Curiosita : I vichinghi e i normanni in certe fonti storiche

Surrey e del sussex si erano sottomessi a egberto, che aveva nominato etelvulfo per governare i territori sudorientali come re del kent. i vichinghi devastarono... variaga. oltre che mercanti e pirati, i variaghi costituivano anche truppe di élite per l'imperatore bizantino e persino per il califfo. i variaghi fecero... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

