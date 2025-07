Le alzano i vigili nei cruciverba: la soluzione è Palette

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le alzano i vigili' è 'Palette'.

PALETTE

Curiosità e Significato di Palette

Approfondisci la parola di 7 lettere Palette: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Palette? Palette indica l'insieme di colori disponibili in pittura o arte, ma anche la tavolozza su cui un artista mescola le proprie tinte. È uno strumento fondamentale per creare armonie e sfumature. In senso più ampio, può riferirsi a una vasta gamma di opzioni o scelte. Insomma, la palette è il cuore del processo creativo, capace di dare vita a ogni opera con le sue sfumature.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il dito che alcuni alzano bevendoLe appioppano i vigiliSi alzano per mostrare noncuranzaSinonimo di vigili urbaniDanno multe al posto dei vigili

Come si scrive la soluzione Palette

Se "Le alzano i vigili" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

A Ancona

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U A T O T R F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TARTUFO" TARTUFO

