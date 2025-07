Un accordo previsto dal Codice di procedura penale nei cruciverba: la soluzione è Patteggiamento

PATTEGGIAMENTO

Curiosità e Significato di Patteggiamento

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 14 lettere Patteggiamento, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Patteggiamento? Il patteggiamento è un procedimento previsto dal Codice di procedura penale che permette all'imputato e all'accusa di concordare una pena ridotta, evitando il processo. È uno strumento che favorisce la snellezza delle cause penali e l'efficienza della giustizia, offrendo un'opportunità di soluzione rapida e condivisa. In sostanza, rappresenta un accordo tra le parti per chiudere rapidamente un procedimento penale.

Come si scrive la soluzione Patteggiamento

Se "Un accordo previsto dal Codice di procedura penale" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

A Ancona

T Torino

T Torino

E Empoli

G Genova

G Genova

I Imola

A Ancona

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

