Codice di Procedura Civile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Codice di Procedura Civile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : CPC

Significato/Curiosita : Codice di procedura civile

codice di procedura civile è un corpo organico di norme strumentali a quelle di diritto civile in italia; è talvolta chiamato codice grandi o codice grandi-calamandrei... L'amstrad cpc è una serie di home computer a 8 bit prodotta dalla amstrad tra la metà gli anni '80 e i primi anni '90. cpc è la sigla di "colour personal... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Codice di Procedura Civile : codice; procedura; civile; Un azione punita dal codice penale; codice che identifica ogni transazione bancaria; Leggere grazie a un codice ; Li colpisce il codice ; codice Riferimento Operazione; Può causare una procedura dell Europa; procedura per pagamenti con bollettino; procedura burocratica; Liturgia procedura solenne; procedura d accesso a un sistema informatico; civile e beneducato; Optavano per il servizio civile ; Un piroscafo per servizio civile ; In un processo civile si oppone al convenuto; Il Buenaventura della guerra civile spagnola;

Cerca altre Definizioni