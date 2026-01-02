È previsto dall Art 158 del Codice della strada

Home / Soluzioni Cruciverba / È previsto dall Art 158 del Codice della strada

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'È previsto dall Art 158 del Codice della strada' è 'Divieto Di Sosta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIVIETO DI SOSTA

Perché la soluzione è Divieto Di Sosta? Il divieto di sosta è una norma prevista dall'Articolo 158 del Codice della strada che vieta di fermarsi o parcheggiare in determinate zone per garantire la sicurezza e il regolare flusso del traffico. Rispetta questa disposizione per evitare sanzioni e facilitare la circolazione. La sua applicazione è essenziale per mantenere l'ordine e tutelare pedoni e altri utenti della strada.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È previsto dall Art 158 del Codice della strada" corrisponde a una soluzione formata da 14 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È previsto dall Art 158 del Codice della strada". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

È previsto dall Art 158 del Codice della strada nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Divieto Di Sosta

Quando la definizione "È previsto dall Art 158 del Codice della strada" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È previsto dall Art 158 del Codice della strada" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Divieto Di Sosta:

D Domodossola I Imola V Venezia I Imola E Empoli T Torino O Otranto D Domodossola I Imola S Savona O Otranto S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È previsto dall Art 158 del Codice della strada" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Cartello che proibisce il parcheggioNon permette il parcheggioNon è previsto per i prodotti dall utilizzo unicoUn accordo previsto dal Codice di procedura penaleCamonica: è percorsa dall OglioCapital = il margine ottenuto dall investimentoFu amata dall imperatore Tito