Infrazione al codice

Home / Soluzioni Cruciverba / Infrazione al codice

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Infrazione al codice' è 'Reato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Infrazione al codice" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Infrazione al codice". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Reato? Un comportamento che viola le leggi stabilite da un sistema giuridico viene considerato un'azione illecita che può comportare sanzioni. Quando qualcuno viola norme di legge, commette un atto che va contro le regole stabilite dallo Stato o da altre autorità competenti. Questi atti sono punibili e vengono trattati secondo procedure specifiche, con l’obiettivo di mantenere l’ordine e tutelare i diritti di tutti. La giustizia interviene per riparare il danno e garantire la convivenza civile.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Infrazione al codice nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Reato

In presenza della definizione "Infrazione al codice", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Infrazione al codice" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Reato:

R Roma E Empoli A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Infrazione al codice" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Azione condannabileAzione punibileLo valuta il giudiceUn infrazione del codice penaleInfrazione del codiceNon conforme al codiceLa legge punisce quelle fatte al CodiceSi vizia al chiuso