Roald Amundsen fu il primo a raggiungerlo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Roald Amundsen fu il primo a raggiungerlo' è 'Polo Sud'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POLO SUD

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Perché la soluzione è Polo Sud? Roald Amundsen fu il primo a raggiungere il Polo Sud, un punto geografico estremamente remoto e difficile da conquistare. La sua spedizione rappresentò una delle imprese più ardite nella storia dell'esplorazione. La conquista del Polo Sud ha segnato un traguardo importante per l'esplorazione polare, testimoniando la capacità umana di superare ostacoli naturali. La determinazione e il coraggio di Amundsen sono rimasti un esempio di tenacia e avventura.

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Roald Amundsen fu il primo a raggiungerlo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Polo Sud

La soluzione associata alla definizione "Roald Amundsen fu il primo a raggiungerlo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Polo Sud'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Roald Amundsen fu il primo a raggiungerlo

Roald Amundsen fu il primo a raggiungerlo Risposta: POLO SUD

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 4-3

4-3 Schema utile: P___ ___

P___ ___ Inizia con: P

P Finisce con: D

Le 7 lettere della soluzione

P Padova O Otranto L Livorno O Otranto S Savona U Udine D Domodossola

La soluzione 'Polo Sud' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Roald Amundsen fu il primo a raggiungerlo". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.