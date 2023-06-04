Roald Amundsen fu il primo a raggiungerlo
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Roald Amundsen fu il primo a raggiungerlo' è 'Polo Sud'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: POLO SUD
Vuoi approfondire la risposta Polo Sud? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Polo Sud? Roald Amundsen fu il primo a raggiungere il Polo Sud, un punto geografico estremamente remoto e difficile da conquistare. La sua spedizione rappresentò una delle imprese più ardite nella storia dell'esplorazione. La conquista del Polo Sud ha segnato un traguardo importante per l'esplorazione polare, testimoniando la capacità umana di superare ostacoli naturali. La determinazione e il coraggio di Amundsen sono rimasti un esempio di tenacia e avventura.
Roald Amundsen fu il primo a raggiungerlo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Polo Sud
La soluzione associata alla definizione "Roald Amundsen fu il primo a raggiungerlo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Polo Sud'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Roald Amundsen fu il primo a raggiungerlo
- Risposta: POLO SUD
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 4-3
- Schema utile: P___ ___
- Inizia con: P
- Finisce con: D
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Polo Sud' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Roald Amundsen fu il primo a raggiungerlo". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Venne raggiunto per primo da Roald Amundsen Il primo fu Caino Fu il primo presidente della Repubblica Islamica dell lran Armstrong: fu il primo uomo sulla Luna Fu il primo omicida
Altre definizioni collegate
Con roald: Roald : scrisse il romanzo La fabbrica di cioccolato
Con amundsen: Venne raggiunto per primo da Roald Amundsen
Con primo: Il primo numero inglese