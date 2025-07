La squadra in cui ha giocato Totti nei cruciverba: la soluzione è Roma

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La squadra in cui ha giocato Totti' è 'Roma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROMA

Curiosità e Significato di Roma

La soluzione Roma di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Roma per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Roma? ROMA è il nome della squadra di calcio in cui ha giocato Totti per tutta la sua carriera, diventando un simbolo della città e della passione sportiva dei suoi tifosi. Rappresenta non solo un club, ma anche un legame profondo tra il giocatore e i fan, incarnando l’amore per la maglia e i valori della capitale italiana. È un esempio di fedeltà e dedizione nel mondo dello sport.

Come si scrive la soluzione Roma

Se ti sei imbattuto nella definizione "La squadra in cui ha giocato Totti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

O Otranto

M Milano

A Ancona

