La definizione e la soluzione di: L undici londinese in cui ha giocato Vialli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CHELSEA

Significato/Curiosita : L undici londinese in cui ha giocato vialli

Il Chelsea Football Club, noto semplicemente come Chelsea (pron. 'tlsi), è una società calcistica inglese con sede nella città di Londra, nel borgo di Hammersmith e Fulham, militante nella massima serie del campionato inglese. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

