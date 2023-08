La squadra londinese in cui ha giocato Zola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La squadra londinese in cui ha giocato Zola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CHELSEA

Significato/Curiosita : La squadra londinese in cui ha giocato zola

Stagione 1995-1996 zola trovò sempre meno spazio in squadra a causa dell'arrivo di hristo stoichkov, che occupava la sua stessa posizione in campo, causando... Il chelsea football club, noto semplicemente come chelsea (pron. 'tlsi), è una società calcistica inglese con sede nella città di londra, nel borgo di... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

