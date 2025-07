Lo sconfisse Teodorico nei cruciverba: la soluzione è Odoacre

ODOACRE

Curiosità e Significato di Odoacre

Vuoi sapere di più su Odoacre? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Odoacre.

Perché la soluzione è Odoacre? Odoacre fu un sovrano germanico che nel 476 d.C. depose l'ultimo imperatore romano d'Occidente, segnando la fine dell'Impero Romano d'Occidente. È ricordato come colui che ha posto fine al dominio di Roma, instaurando un nuovo ordine nel territorio italico. La sua figura è fondamentale per comprendere il passaggio tra l'antichità e il Medioevo in Europa.

Come si scrive la soluzione Odoacre

Hai davanti la definizione "Lo sconfisse Teodorico" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

D Domodossola

O Otranto

A Ancona

C Como

R Roma

E Empoli

