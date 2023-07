Lo sconfisse Davide - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sconfisse Davide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GOLIA

Significato/Curiosità : Lo sconfisse Davide

Nell'antica storia biblica, Davide, un giovane pastore e futuro re di Israele, affrontò Golia, un gigante filisteo. Nonostante la disparità di forza e taglia, Davide rifiutò di indossare l'armatura pesante e si avvicinò al nemico con la sua fionda e cinque pietre lisce. Con coraggio e fiducia in Dio, Davide colpì Golia con precisione, facendolo cadere a terra. Sfruttando l'opportunità, Davide estrasse la spada del gigante e lo uccise, ottenendo una sorprendente vittoria per gli israeliti. Questo racconto epico rappresenta il trionfo della fede, coraggio e ingegno su forza e grandezza, sottolineando che anche il più piccolo può superare le più grandi avversità con la giusta determinazione e fede.

