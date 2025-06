Cesare lo sconfisse a Besançon nei cruciverba: la soluzione è Ariovisto

ARIOVISTO

Curiosità e Significato di Ariovisto

Approfondisci la parola di 9 lettere Ariovisto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ariovisto? Ario Visto è un termine che richiama il nome del condottiero romano Ario Visto, noto per aver sconfitto Cesare a Besançon. La parola simboleggia vittoria e strategia militare, rappresentando un aneddoto storico spesso usato in enigmistica e giochi di parole. È un modo per ricordare come la storia possa ispirare anche curiosità e scoperte legate al mondo antico.

Come si scrive la soluzione Ariovisto

La definizione "Cesare lo sconfisse a Besançon" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

V Venezia

I Imola

S Savona

T Torino

O Otranto

