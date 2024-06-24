Epaminonda lo sconfisse a Mantinea nei cruciverba: la soluzione è Agesilao

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Epaminonda lo sconfisse a Mantinea' è 'Agesilao'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AGESILAO

Curiosità e Significato di Agesilao

Approfondisci la parola di 8 lettere Agesilao: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo spartano Lisandro vi sconfisse la flotta atenieseLo sconfisse DavideTemistocle lo sconfisse a SalaminaLo era Epaminonda per nascitaCesare lo sconfisse a Besançon

Come si scrive la soluzione Agesilao

Non riesci a risolvere la definizione "Epaminonda lo sconfisse a Mantinea"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Le 8 lettere della soluzione Agesilao:
A Ancona
G Genova
E Empoli
S Savona
I Imola
L Livorno
A Ancona
O Otranto

