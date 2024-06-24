Epaminonda lo sconfisse a Mantinea nei cruciverba: la soluzione è Agesilao
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Epaminonda lo sconfisse a Mantinea' è 'Agesilao'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
AGESILAO
Curiosità e Significato di Agesilao
Approfondisci la parola di 8 lettere Agesilao: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo spartano Lisandro vi sconfisse la flotta atenieseLo sconfisse DavideTemistocle lo sconfisse a SalaminaLo era Epaminonda per nascitaCesare lo sconfisse a Besançon
Come si scrive la soluzione Agesilao
Non riesci a risolvere la definizione "Epaminonda lo sconfisse a Mantinea"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.Le 8 lettere della soluzione Agesilao:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
S T S C I O A M O R M I N C O C I E
