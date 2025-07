Un dato in mq nei cruciverba: la soluzione è Superficie

SUPERFICIE

Curiosità e Significato di Superficie

La soluzione Superficie di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Superficie per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Superficie? Superficie indica la misura di uno spazio o di una superficie, espressa in metri quadrati (mq). È un dato importante per conoscere le dimensioni di ambienti, terreni o oggetti, ed è fondamentale in ambiti come l’immobiliare, l’arredamento e l’edilizia. Conoscere la superficie permette di valutare meglio gli spazi e pianificare eventuali interventi o acquisti.

Come si scrive la soluzione Superficie

La definizione "Un dato in mq" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

U Udine

P Padova

E Empoli

R Roma

F Firenze

I Imola

C Como

I Imola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N I P A O L E T R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PRATOLINE" PRATOLINE

