Uccelli acquatici molto diffusi nei cruciverba: la soluzione è Anseriformi

Home / Soluzioni Cruciverba / Uccelli acquatici molto diffusi

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Uccelli acquatici molto diffusi' è 'Anseriformi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANSERIFORMI

Curiosità e Significato di Anseriformi

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 11 lettere Anseriformi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Anseriformi? Gli Anseriformi sono un ordine di uccelli acquatici molto diffusi, conosciuti soprattutto per specie come anatre, oche e papere. Sono adattati a vivere in ambienti umidi come laghi, stagni e fiumi, con caratteristiche come becco largo e zampe palmato. La loro presenza è fondamentale per gli ecosistemi acquatici, contribuendo alla biodiversità e alla salute delle acque.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Grandi uccelli neri acquaticiUccelli acquatici col collo lungoSuidi selvatici molto diffusi in italiaLocali molto diffusi in GermaniaCosì sono le zampe di molti uccelli acquatici

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Anseriformi

Stai cercando la risposta alla definizione "Uccelli acquatici molto diffusi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

N Napoli

S Savona

E Empoli

R Roma

I Imola

F Firenze

O Otranto

R Roma

M Milano

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A S S L C A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CASALS" CASALS

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.