Locali molto diffusi in Germania - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : BIRRERIE

Significato/Curiosita : Locali molto diffusi in germania

Stai cercando altri significati, vedi germania (disambigua). disambiguazione – "repubblica federale di germania" e "repubblica federale tedesca" rimandano... Stai cercando altri significati, vedi(disambigua). disambiguazione – "repubblica federale di" e "repubblica federale tedesca" rimandano... Il Putsch di Monaco o Putsch della birreria (in tedesco Bürgerbräu-Putsch) fu un tentativo fallito di colpo di Stato (Putsch in tedesco) organizzato e attuato dal leader del Partito nazista (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei o NSDAP) Adolf Hitler, dal Generalquartiermeister Erich Ludendorff e da altri leader del Kampfbund a Monaco di Baviera l'8–9 novembre 1923, durante la Repubblica di Weimar. Circa duemila nazisti marciarono sulla Feldherrnhalle, nel centro della città, ma vennero affrontati da un cordone di polizia, che provocò la morte di 16 membri del partito nazista e di quattro agenti di polizia. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 ottobre 2023

