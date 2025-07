Può dolere a chi corre nei cruciverba: la soluzione è Milza

MILZA

Curiosità e Significato di Milza

Perché la soluzione è Milza? La milza è un organo situato nell’addome, che svolge ruoli fondamentali come filtrare il sangue e supportare il sistema immunitario. Può causare dolore se ingrossata o infiammata, spesso associato a infezioni o problemi ematologici. Quindi, anche chi corre o si muove molto può avvertire fastidi se qualcosa non va nella sua funzione. La salute della milza è importante per il benessere generale.

Come si scrive la soluzione Milza

M Milano

I Imola

L Livorno

Z Zara

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I N O A M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MOINA" MOINA

