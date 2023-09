Può dolere dopo una lunga corsa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può dolere dopo una lunga corsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MILZA

Significato/Curiosita : Puo dolere dopo una lunga corsa

Qua! quella pietra io posso lanciarla [applausi vivissimi]. sì, a noi può dolere che questa mostruosa fioritura psicologica di guerra ci divida fra noi... Illustrativo e non sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze. la milza è l'organo linfoide secondario più grande del sistema linfatico umano. la... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

