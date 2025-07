La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Prescelto dai votanti' è 'Eletto' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ELETTO

Vuoi sapere di più su Eletto? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Eletto.

Perché la soluzione è Eletto? Prescelto dai votanti indica una persona che ha ottenuto il maggior numero di preferenze durante un'elezione, diventando così la figura scelta dalla maggioranza. Si tratta di chi, grazie alle preferenze espresse dagli elettori, viene designato come rappresentante o titolare di un incarico pubblico. In sintesi, si dice che qualcuno è stato eletto quando ha vinto un'elezione e si è aggiudicato un ruolo importante.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Concordanza totale tra i votantiIl dato elettorale che assomma tutti i votantiPrescelto con la votazioneSpera di essere presceltoL insieme dei votanti

