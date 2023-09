Prescelto con la votazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prescelto con la votazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ELETTO

Significato/Curiosita : Prescelto con la votazione

Nella prima votazione a tre il favorito sudafrica giunse secondo con 13 voti alle spalle della francia, prima a 18; l'irlanda, ultima con 8, fu bocciata;... Titolo. eletto – forma maschile del prenome eletta eletto – nelle antiche universitates, sorta di assessore che coadiuvava il sindaco eletta altri progetti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

