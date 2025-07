Si ottiene dai residui di altre lavorazioni nei cruciverba: la soluzione è Sottoprodotto

SOTTOPRODOTTO

Curiosità e Significato di Sottoprodotto

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 13 lettere Sottoprodotto, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sottoprodotto? Il termine sottoprodotto indica un materiale derivato da altre lavorazioni industriali, che non è il prodotto principale ma può comunque avere un uso utile o essere riciclato. Viene spesso impiegato in settori come l'agricoltura o l'industria, contribuendo a ridurre gli sprechi e promuovere la sostenibilità ambientale. In breve, rappresenta una risorsa secondaria che valorizza i residui di produzione.

Come si scrive la soluzione Sottoprodotto

Hai trovato la definizione "Si ottiene dai residui di altre lavorazioni" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

P Padova

R Roma

O Otranto

D Domodossola

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

