La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Medicina a base di acido acetilsalicilico' è 'Aspirina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASPIRINA

Curiosità e Significato di Aspirina

La soluzione Aspirina di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Aspirina per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Aspirina? L'acido acetilsalicilico è un principio attivo presente nell'aspirina, un farmaco noto per alleviare dolori, febbre e infiammazioni. Agisce come analgesico, antipiretico e antinfiammatorio, grazie alle sue proprietà di riduzione della produzione di prostaglandine. Utilizzato anche per prevenire alcuni problemi cardiovascolari, rappresenta uno degli integratori più diffusi nel mondo della salute. Insomma, l'aspirina è un alleato prezioso per il benessere quotidiano.

Come si scrive la soluzione Aspirina

Hai trovato la definizione "Medicina a base di acido acetilsalicilico" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

S Savona

P Padova

I Imola

R Roma

I Imola

N Napoli

A Ancona

